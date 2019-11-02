شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الجهاز الفني للهلال التشكيلة التي سيلعب بها اليوم”السبت” أمام حي العرب بورتسودان في بطولة الدوري الممتاز ضمن المرحلة الثامنة من المنافسة.وضمت القائمة كلاً من جمال سالم، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله، أبو عاقلة عبد الله، محمد دراج، صهيب الثعلب، سليم محمد.وسيقود الهجوم كلاً من محمد موسى الضي، ووليد الشعلة.ويجمع الهلال في رصيده قبل ملاقاة حي العرب بورتسودان اليوم”13″ نقطة. المادة السابقة أنا علماني !.. بقلم زهير السراج المقالة القادمة الشاي بالياسمين.. بقلم ناهد قرناص

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمال سالم يعود إلى تشكيلة الهلال أمام حي العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.