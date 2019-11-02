إرتفاع أسعار الدولار بسبب العقوبات الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة اليوم السبت عن ارتفاع في أسعار الدولار والعملات الأجنبية. وقال تاجر عملة أن الارتفاع يعود لتجديد الادارة الأمريكية حالة الطوارئ، ووضع إسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب. وأضاف التاجر: (هذا يعني مزيد من الحصار على السودان وبالتالي الضغط على الاقتصاد). وتم تداول الدولار في السوق السوداء السبت بواقع (٧٧) جنيهاً للبيع، فى مقابل (٧٦) للشراء، والدرهم الإماراتي (٢٠.٥٠٠) للشراء، و(٢١) جنيها للبيع، الريال السعودي (٢٠.٣٠٠) للشراء و(٢٠.٥٠٠) للبيع، اليورو (٨٤) للشراء و(٨٦) للبيع، الجنيه الإسترليني (٩٦) للشراء و(٩٧) للبيع. المادة السابقة شيء لله يا البدوي!!.. بقلم اشرف خليل المقالة القادمة أنا علماني !.. بقلم زهير السراج

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