قمة ثلاثية مرتقبة بين البرهان وكير وموسيفني….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، عن قمة ثلاثية تعقد قريباً، تجمع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت والرئيس اليوغندى يوري موسيفنى، للتشاور حول الترتيبات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية السلام فى دولة الجنوب.

وسلم توت رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان ، تتعلق بملف السلام فى دولة الجنوب والتشاور بين قيادتي البلدين حول الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف فى دولة جنوب السودان، باعتبار أن السودان هو الضامن للاتفاقية.

وأبان توت قلواك، فى تصريح صحفى ببيت الضيافة السبت عقب لقائه على رأس وفد من حكومة دولة الجنوب، رئيس مجلس السيادة أن الوساطة الجنوبية أكملت استعداداتها للجولة الثانية للمحادثات، والتي من المقرر استئنافها فى الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري بمدينة جوبا. موضحاً أن الوساطة ستواصل المفاوضات حسب ما اتفقت علية مع اللجان الفنية لأطراف التفاوض السودانية. وأكد توت، اتفاق القيادتين في السودان وجنوب السودان، على ضرورة إنهاء الحروب وتحقيق السلام والاستقرار الشامل فى ربوعهما.