ترامب يصف مرشحا منسحبا من الانتخابات الرئاسية بـ”الكلب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرشحا ديمقراطيا أعلن انسحابه من السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بـ”الكلب”.

وتعليقا على انسحاب الديمقراطي بيتو أورورك، من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق الرئاسة، قال ترامب، الجمعة: “انسحب (أورورك) لتوّه من سباق الانتخابات الرئاسية، فيما كان يقول سابقا إنه وُلد لذلك”، مضيفا أنه “قد انسحب مثل الكلب”.

ويعد أورورك، عضو الكونغرس السابق في تكساس، من أشد منتقدي ترامب، خاصة بعد حادث إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو في آب/ أغسطس الماضي.

وقال أورورك حينها إن “سفك الدماء يأتي نتيجة لخطاب السيد ترامب المعادي للهجرة”.

والجمعة، أعلن أورورك، انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق البيت الأبيض، بعد أشهر من استطلاعات الرأي المخيبة لآماله، وفي ظل صعوبات يواجهها لتمويل حملته، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية.

وقال: “رغم صعوبة تقبّل الأمر، فإنه يبدو لي واضحا حاليا أن هذه الحملة لا تمتلك إمكانات للتقدم بنجاح”.

وبانسحابه، يبقى 17 ديمقراطيا يتنافسون على الفوز بترشيح حزبهم.

عربي21