السودان يحزن لرحيل نجم المنتخب والهلال زغبير.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ زغبير شارك في انجاز امم افريقيا ١٩٧٠ولعب ضد ملك الكرة بيليه

▪︎ ومثل السودان في اولمبياد ميونخ وكان عملاقا وسط الخشبات الثلاث

▪︎ إيهاب زغبير سار على الدرب لعب للقمة وللمنتخب وواجه بايرن ميونخ ،،

▪︎ جكسا اكثر تأثرا زامله في ثلاث مناسبات كروية تاريخية ،،،

▪︎ قناة قوون الفضائية وثقت لرحلة وإنجازات زغبير قبل عشر سنوات

▪︎ الهلال رغم الأحزان يواجه السوكرتا بامدرمان

▪︎ نجوم التسجيلات يشاركون مع الهلال في الممتاز الليلة

▪︎ من حق لاعبي المريخ المفكوكيين التوقف عن اللعب مع المريخ ،،

▪︎ بريمة يدخل ترشيحات الهلال لحل أزمة حراسة المرمى.

▪︎ اتجاه لاستمرار الممتاز في غياب لاعبي المنتخب الوطني ما عدا القمة

▪︎ جمال ابوعنجة كيغان يدخل قلوب جماهير المريخ والتحدى الاكبر مواجهة ابراهومة

▪︎ يونس الطيب هل اصبح الحارس رقم 3 في الهلال

▪︎ صدام ناري بين قمة الكرة المغربية في كاس ابطال العرب ،،

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# ودع الهلال نجمه كابتن زغبير أشهر حراس المرمى الذين مروا على السودان بعد سبت دودو ،،،

شيع اللاعب الذي رحل فجر الخميس لمسقط رأسه في عطبرة التى ترعرع فيها حتى وصل الشاطيء الفريق العريق ومنه للهلال ،،

شق رحيل الحارس الكبير على الكثيرين خاصة وما عرف عنه من دماثة الأخلاق والاجتماعيات والعصامية في حياته خاصة بعد ان ترك الكرة والأضواء والشهرة وهو يهاجر ويعمل في السعودية ، قبل عودته نهائيا و انخراطه في المجال الاداري ،،

وبحكم طبيعته لم يكن بعيدا من زملائه القدامى ، فكان الرابط وكان المتحرك وكان المهموم بهم مع كابتن جكسا وشوقي وغيرهم من لاعبين بعضهم من رحل وبعدهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ،،

زغبير نصبه زملائه في الهلال كممثل لهم في اكثر دورة من دورات الإدارات التى تعاقبت على الهلال ، وفي الادارة الاخيرة مع الكاردينال شغل منصب مدير الاستاد وكان مهموم بالملعب ولم يقصر ،،

حب الكرة فيه ورغم المنافسة الشرسة مع خصومه الا انه كانت تربطة أحلى العلاقات والصداقات مع المريخاب وحتى اخر لحظة في حياته ،،

كان مهموما بمشاكل الغير اكثر من نفسه

واذكر في وعكته السابقة وهو طريح بمستشفى امبريال بالخرطوم وعندما زاره الزميل ابراهيم الجيلي سال عن شخصي. أسباب غيابي الطويل عن ارض البلد وما كان من الأخ ابراهيم الا ان اتصل بي وحقق رغبته في ان يسمع صوتي ويتمنى لى الخير والعودة الى ارض الوطن سالما ونتمنى ذلك

حقيقة يومها اشفقت عليه وعلى حالته وقلبه الرهيف تجاه الآخرين رغم معاناته مع المرض ، له الرحمة والمغفرة ،،

بحكم موهبته والجينات الكروية لحراسة المرمى كان لابد وان يقدم لنا احد ابنائه ، ايهاب زغبير والذي رافقته مع المنتخب الوطني في مباراة دولية ودية ضد كينيا بنيروبي نظمتها شركة ال جي ، وكان يومها بطلا من نجوم المباراة في الذود عن مرماه رغم الأمطار والوحل واستعانة كينيا بمحترفيها الكبار في ايطاليا وانجلترا وتوقعت له مستقبلا باهرا وكنت أتمناه في الهلال وأشرت له بانه يذكرنا والده وعهوده الذهبية مع الكرة والهلال ولكن الهلال تلكأ وقتها وذهب للمريخ ،احد طرفي القمة وواصل نشاطه ويحسب له انه كان حارس المريخ في مواجهة بايرن ميونخ الألماني المباراة الودية الشهيرة في الدوحة والان ينشط مع الامل نتمنى له التوفيق وقد حمل اسم والده بحق و حقيقة

وتحول الابن للمريخ يعكس ايضا ديمقراطية الوالد وعدم وقوفه امام رغبات ابنائه او اتخاذ موقف تجاه ناديه الهلال ،،،

# زغبير اشتهر بجانب توقيعه للهلال كأعظم فريق سوداني قدم الدرر وكبار النجوم على مر التاريخ امثال الامير صديق منزول وعبد الخير صالح وجكسا الأسطورة الى جيل قاقرين والدحيش والنقر وسيماوي وطارق ادم والبرنس وكاريكا وبشة ، فان زغبير يعتبر مع زميله الاكبر والذي سبقه في الهلال سبت دودو من أساطير حراسة المرمى في السودان ،،

زغبير بجانب الهلال وما حققه معه من بطولات وانتصارات أشهرها طبعا على الند التقليدي المريخ فانه شارك في ثلاث مناسبات كروية تاريخية

– شارك مع منتخب السودان الذي حقق كاس الامم الافريقية عام ١٩٧٠

– وقاد السودان ايضا الى اولمبياد ميونخ ١٩٧٢ بألمانيا

– ولعب المباراة الشهيرة للهلال مع سانتوس البرازيلي بقيادة ملك الكرة العالمية بيليه

وشاركه في هذا الإنجاز زميله جكسا والذي كان اكثر تأثرا بالامس ونحن نهاتفه معزيين في رحيله ووعد بالكتابة عنه ورثائه عبر الجوهرة الرياضية ، فهو كان قريبا منه لاعبا وقريبا منه في تجمع قدامي اللاعبين ،،،

لذلك كنا حريصين في قناة قوون قبل ما يقارب العشر سنوات للتوثيق له واجترار الذكريات والإنجازات والمسيرة عبر الزميل والمؤرخ الكروي معتصم اوشي ، وكان يستحق ان يكرم وهو على قيد الحياة ،،،وللأسف الكثيرون لا يعرفون أقدار الرجال الا بعد ان يرحلوا ،،،

رحل كابتن زغبير وبكل تلك الانجازات والنجاحات وهو اكثر تواضعا ،،،رحل هو محب للهلال حتى اخر لحظة في حياته ،،

من اميركا حيث يتواجد كابتن قاقرين نعاه وقال بانه فقد، رحل أسد الهلال المغوار ،،،

وكذلك كتب الأمين العام لنادي الهلال د حسن على عيسى ، فقد جلل ، كان هلالا يمشي على قدمين ، كان من اهل بدر في الهلال لاعبا وإداريا ، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات ، الى جنات الخلد حارس مضارب بني هلال لعبا وقيما وفراسة ًوبسالة وصدقاً وانتماء ،،

له الرحمة والمغفرة،

انا لله وانا اليه راجعون

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لحن الختام

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# رغم الحزن المسيطر على الاسرة الهلالية يعود الهلال اليوم ويواجه حي العرب في مباراة مهمة من مباريات الدوري الممتاز،ونتيجتها تهم الفريق للحاق بركب الفرق المتصدرة ، حيث تشهد المنافسة ولاول مرة تنافسا محتدما بين عديد الفرق ونحن نقترب من منتصف الدورة الاولى ،، حيث حققت فرق عديدة التفوق على طرفي القمة وافقدتهما نقاطا غالية ،،

– المريخ سيلعب بالثلاثاء في مواجهة الخرطوم الوطني وهي مباراة مرتقبة لمدرب المريخ جمال ابوعنجة بعد الفوز في مباراتين وهذه تعتبر تحدي له بعد ان دخل في قلوب الجماهير المريخية في مواجهة المدرب ابراهومة مدرب الفريق السابق ،،

جمال ابوعنجة شانه شان كابتن جكسا لم يدرب فريق من قبل في مواجهة فريقه الذي احبه ولعب له ،،ابوعنجة لم يسبق له مواجهة المريخ حتى ولو درب احد فرق الممتاز الصغيرة ، نراه دائماً مع الفرق الصغري وهده اول مرة يلبي فيها نداء المريخ ويتولى المهمة رغم ظروف الفريق

جمال ابوعنجة عندما كان لاعبا كان مميزا واشتهر بلقب نجم الكرة الانجليزية كيفن كيغان ،،

وجمال ابوعنجة شارك في انجاز مانديلا ولعب مع منتخب الخرطوم الذي فاز على ليفربول بالخرطوم بهدف سكسك الشهير ،،تحت قيادة مدرب الهلال السد العالي سليمان فارس ،،

# انتهت منذ الامس عقودات العديد من لاعبي الكرة خاصة طرفي القمة ولكن التسجيل او التجديد او الانتقال لفريق اخر لا بتم الا في الاول من يناير من العام القادم اي بعد شهرين من الان

وكان مجلس ادارة الاتحاد قد اتخذ قرارا باستمرار اللاعبين مع أنديتهم وان تضاعف لهم اداراتهم استحقاقاتهم خلال الشهرين ، واشتراكهم يعتبر قانوني وأكد البروف كمال شداد على الامر بحكم ان مجلس الاتحاد هو صاحب التشريع وقد وافقت الاندية ولم يتقدم اي لاعب باحتجاج

وفي ذات الوقت اذا لم يتفق اللاعبون المفكوكيين مع أنديتهم على موضوع الزيادة خلال الشهرين فمن حقهم الا يشاركوا ولا احد يسالهم ولكن لن يتمكنوا من التسجيل لأي فريق او اعادة التسجيل الا في يناير ،،

واذا كانت هناك رغبة لتعاقدات خارجية فان ذلك يتوقف على نظام تلك الدول ،،،

الهلال توصل لاتفاق مع لاعبيه المفكوكيين على الاستمرارية وسيتم تقييمهم التقييم الصحيح ،وفي المريخ اذا رفض اللاعبين المفكوكيين اللعب فانه من حقهم ولا احد يسالهم ولا يعاقبهم ،،

واي لاعب مفكوك يشارك مع ناديه خلال الشهرين يعتبر اشتراكه قانوني ،،فالاتحاد الذي أجاز الامر هو صاحب القرار في حسم اي شكوى ،،

# تمددت الترشيحات في الهلال وفي الأخبار ان حارس السلاطين ياسر بريمة وبعد تألقه الاخير خاصة في مواجهة المريخ اصبح من ضمن الترشيحات الهلالية لعلاج أزمة الحراسة وتدني المستويات ،،وكانت بعض الاسماء للحراس الذين رشحوا للهلال قد تراجع مستواهم ومستوى فرقهم

ويرجح كثيرون هلالية اللاعب ياسر بريمة بحكم ميول والده حامد بريمة الهلالية من قبل التوقيع للمريخ العاصمي ،،

من راي الشخص وبحكم المشاهدات انه الحارس الابرز في الساحة وربما يكون الأقرب لترشيحات المنتخب الوطني في الفترة القادمة

بريمة يمتاز بالطول والمرونة وحسن التصديات والتوجيه لزملائه ويحمل جينات والده حامد بريمة الأكثر شهرة على مستوى افريقيا وعالمنا العربي ، ومع جودة الهلال وإمكانياته وموهبته ورغبته يمكن ان يحقق نجاحا كبيرا ومذهلا ،،،،

– في الهلال تلاحظ الاعتماد على أبوجا في اخر مباراتين وحتى في غياب سالم كان يونس الطيب احتياطي ، فهل اصبح الحارس الثالث في الهلال ، غيابه عن مباريات فريقه قد يطيح به من المنتخب مجددا ،،،

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الحالة

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# برز اتجاه قوى في اتحاد الكرة واللجنة المنظمة على استمرار برمجة الممتاز والتى تصادف استعدادات ومباريات المنتخب وسفره لجنوب افريقيا خاصة بفرق الممتاز ما عدا طرفي القمة والتى بتواجد منها الغالبية العظمى،،

وقد تتأثر فرق اهلي شندي وهلال الابيض والخرطوم الوطني بحكم تواجد لاعبين اقل ، وربما الاختيارات الجديدة تدخل فرق جديدة ضمن قائمة المنتخب ،،

ومعروف ان برمجة الممتاز للدورة الاولى شمل مباريات في ايام تجميع المنتخب ،،هناك مباريات معلنة ايام ١٠ و١١و ١٦ و ١٧ و١٨ و ٢١ و٢٢ نوفمبر وطبعا لقاء القمة ٢٣ نوفمبر

# قمة مغاربية كبري في كاس محمد السادس لابطال العرب عندما بتواجه الرجاء المغربي والوداد في ذهاب دور ال ١٦ ، والكل يتطلع ويطمع في الفوز وهو بجانب انه يقرب الفائز للقب البطولة التى تنظمها المغرب فان المباراة تحدى واختبار للفريقين على المستوى المحلي والافريقي وتواجدهما في مجموعات ابطال افريقيا ،،