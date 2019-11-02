لا إفراط ولا تفريط.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× قالت الأخبار أن مجلس المريخ بصدد تكوين لجنة إدارية للتسجيلات التي ستنطلق بإذن الله تعالى يناير المقبل، وهذا بلا شك أمر جيد ومهم أن تبدأ اللجنة منذ وقت كاف يعينها على تحديد المطلوب ويمكنها من التعامل بهدوء وتريث مع الملف الأكثر أهمية وحساسية.

× الرأي عندي هو، أن أهم علامات النجاح في هذا الملف يتمثل في إعادة قيد المفيد من اللاعبين مطلقي السراح وبخاصة اللاعبين الكبار، وأعني الغربال ومحمد هاشم التكت والكابتن أمير كمال.

× الغربال هو أفضل مهاجم على المستوى العربي ، نحن على ثقة تامة أن بديله لن يتيسر للفريق، ولو ذهبت اللجنة للأصقاع والسهول والحقول فإنها لن تظفر بمثله أو من يدانيه أبدا أبدا.

× لأجل ذلك الجلوس معه والتفاوض معه بجدية وصدق، لأن التوصل معه لاتفاق هو النجاح والفلاح وما دونه هو الخذلان والفشل، وقطعا الكل لا يريد أن يفقد النادي هذا اللاعب النافع.

×الكابتن أمير كمال نعم هذه الأيام مستواه ثابت وممتاز، ورغم تحفظنا على بعض هناته وتسببه في الكثير من المتاعب للفريق في بعض المباريات، إلا أنه يتوجب علينا أن نقول فيه كلمة حق وصدق، وأنه لاعب منضبط ولا يتصنع ولا يسعى للغياب عن طريق التمارض والتمرد أو التعرض للحكام وأخذ البطاقات التوقيفية.

× وبالإضافة لكل هذا فاللاعب وصل مرحلة النضج الكروي، وهو كذلك يعتبر صندوق خربات تراكمية عظيمة، ووجوده ضمن لاعبي الفريق الأحمر له من الضرورة والأهمية ما له بكل تأكيد.

× محمد هاشم التكت لاعب ذو مجهود وافر ما شاء الله وربنا يحفظه، ومثله نادر بصفوف الفريق، ومثله هو من يعطي التفوق على الخصوم في منطقة عليها وزن الأمور، وقبل هذا هو صاحب رغبة في التطور ويمتلك صفات عديدة تؤهله للعمل في أكثر من وظيفة وخانة، كما انه صغير السن.

× إعادة هولاء هو الأمر الضروري والملح، وبه كما قلنا يحدد مدى النجاح والفلاح، وبخلافه تتلاطم أمواج الفشل والإخفاق، نقول أن عودتهم أهم من جلب آخرين.

× بعد أن يتم قرع هولاء ومنعهم من المغادرة مرقمين أو مغريين، يتم الالتفات للوظائف التي تعاني ضعفا بائنا وواضحا بالفريق، وهذه تحتاج لرأي الجهاز الفني الحالي، والرجوع لتقارير الأجهزة السابقة وبخاصة تقريري إبراهومة ويامن الزلفاني.

× وقبل أن نذهب لنلك التقارير والآراء الفنية نحن نقول الآراء الصحفية، حيث أننا نرى أن وظيفتي الطرف الأيمن والأيسر بها حاجة للدعم وكذلك قلب الدفاع والهجوم الصريح أو الهداف، على شاكلة ياسر مزمل.

× خلاصة القول هو، أن هذا الملف مهم ، والاهم فيه هو الإبقاء على نجوم الفريق السواطع قبل إهدار الأموال على أسماء مجهولة الحال والأحوال.

ذهبيـــــــــــــــات

× ترأس سوداكال للجنة التسجيلات سلاح ذو حدين يا سهلها يا عقدها.

× سوداكال لا يعرف كثيرا في المفاوضات، وهو مثل الكاردينال.

× سوداكال لا نثق في تفاوضه منذ أن فشل في شيبوب ونط من اتفاقه.

× على سوداكال أن يكون اللجنة الفنية برئاسة مادبو ويدفع بس.

× على جمال أبوعنجة أن يكون واضحا وصريحا في الوظائف التي يحتاجها الفريق.

× الأحمر حتى اللحظة لم يوفق في وجود لاعب قلب دفاع قوي وذكي وسريع التصرف.

× الفريق يفشل حتى اللحظة في لاعب طرف أيمن بمواصفات تلك الوظيفة، رمضان فيها متميز ولكنه يرفضها ويرفضها بشدة.

× على المريخ عدم الإفراط المخل في التسجيلات والتفريط المضر في النجوم.

× تقارير الأجهزة الفنية المتعاقبة على فريق المريخ بها المفيد.

× على جماهير المريخ أن تدعم التسجيلات وأن لا تجلس وتتفرج على المجلس.

× نجاح ملف التسجيلات مسئولية الكافة بلا استثناء.

الذهبيـــــة الأخيـــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، لا إفراط ولا تفريط في الإحلال والتبديل.