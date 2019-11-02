مديرة شركة في السعودية تفجّر فضيحة لـ”تركي آل الشيخ”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت سما الحارثي مديرة شركة “أعسان” لتنظيم المؤتمرات في السعودية عن العنصرية ضد المنقبات والمحتشمات العاملات في الشركات المنظمة في موسم الرياض 2019 التي تقوم عليها هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

وقالت “الحارثي” إنها انسحبت من تنظيم فعالية “ونتر وندرلاند” بالتعاون مع شركة “صلة” الرياضية السعودية، مشيرة إلى أنها أساءت للسعودية في أنظار العالم لأنها شركة غير مضبوطة.وتابعت انه طُلب منها عدم تواجد أي منقبة في ارض الميدان، لافتةً إلى انها ابلغت بتواجد منظمات سيقمن بمنع النقاب. وطن سرب المادة السابقة (جلسة) في حضرة الكابتن “خالد طلعت فريد” !!.. بقلم عبدالله ابو وائل المقالة القادمة لا إفراط ولا تفريط.. بقلم بابكر مهدي الشريف

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