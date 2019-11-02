(جلسة) في حضرة الكابتن “خالد طلعت فريد” !!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[أمس الأول سنحت لي فرصة الجلوس مع رئيس الاتحاد السوداني للتنس الأرضي، الكابتن “خالد طلعت فريد” من خلال تنوير إعلامي شرح من خلاله ما يدور داخل الاتحاد.

[قال الكابتن “خالد طلعت فريد” إن بطولة (النيلين) المفتوحة التي تتواصل هذه الأيام تعتبر أول بطولة ينظمها الاتحاد منذ ثلاث سنوات، لتكون بداية التنافس للدورة الجديدة حيث تجيء المشاركة من بعض ولايات السودان إلى جانب ولاية الخرطوم لتليها بطولة (الجمهورية) بعد شهر من الآن فيتوالى بعدها تنظيم البطولات التي ستصل إلى ست أو سبع خلال العام.

[الكابتن “خالد” أبان أن اليوم السبت سيشهد ختام نهائي الفردي ونهائي فردي السيدات، مؤكداً اهتمامهم بفئة الناشئين تحت سن عشر سنوات.

[وعن برامج الاتحاد للفترة السابقة كشف الكابتن “خالد” عن بعضها وأبرزها تكوينهم للجان المساعدة وإقامة كورس للمدربين بـ(الخرطوم) قبل تنظيم البطولة القومية للتنس بـ(سنجه) برعاية والي ولاية سنار، كما شرع الاتحاد في تكوين الفرق القومية من خلال منافسات (السلم) بنظام الدوري فلعبت حتى الآن أكثر من (70) مباراة لتحديد الفرق القومية، وشارفت عملية الاختيار على الانتهاء، وقال ركز على بطولة الناشىين تحت سن (10) سنوات بمشاركة (64) ناشئاً وناشئة.

[رئيس اتحاد التنس تحدث عن استضافتهم لعدد من الفعاليات الخاصة بالحرية والتغيير بجانب فعاليتين لتجمع الرياضيين في إشارة لمشاركة الاتحاد في الحراك السياسي عبر ثورة ديسمبر المجيدة، وكشف عن عقد رعاية الاتحاد من بنك (البركة) السوداني بجانب رعاية بطولتين الأولى من شركة (النيلين) للتأمين والثانية من شركة (رمانة) للاستثمار وكلاء (سوزوكي).

[ولم ينس الكابتن “خالد فريد” الإشارة لحصولهم على كميات مقدرة من المعدات من برامج الاتحاد الدولي بهدف تطوير المنشط في السودان وإعادة تأهيل (الجودة) للتدريب، إضافة لسعيهم زيادة عدد الأندية حيث تم قبول انضمام ناديي (الشرطة) سنجة و(الصافية) بجانب سداد جزء من (المديونية) على الاتحاد، إضافة للشروع في تعيين مدربين لتدريب الفرق القومية فكانت البداية ببطولة النيلين.

[وعن برامج الاتحاد للفترة القادمة قال إنهم يعملون على زيادة الأندية ومراجعتها والاهتمام بالفاعلة منها وإتاحة الفرص لغير الفاعلة لتوفيق أوضاعها.

[ وأشار لاهتمامهم بالتأهيل الفني للمدربين وتأهيل الحكام والاهتمام ببرنامج الجودة. وقال إن عدد الممارسين للتنس ازداد بصورة كبيرة وإنهم يعملون على دعم الأندية في الإضاءة.

[كان واضحاً مدى تفاؤل الرجل بتطور منشط التنس في ظل عهد جديد، وقال إنه بانتظار لقاء يجمع اتحاده بوزيرة الشباب والرياضة الاتحادية لعكس ما يدور داخل الاتحاد.