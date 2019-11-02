رئيس الوزراء الماليزي يهدد أوروبا بشراء طائرات روسية

الخليج 365:

أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إنه إذا حظر الاتحاد الأوروبي استيراد زيت النخيل الماليزي، فقد ترفض بلاده في المقابل شراء طائرات أوروبية مفضلة بذلك الطائرات الروسية.

وقال رئيس الوزراء على هامش قمة الأعمال والاستثمار لرابطة دول جنوب شرق آسيا “أسيان”: إذا قمتم بتخفيض أو تقييد وارداتنا، فسنتخذ نفس الإجراءات ولن نشتري البضائع الخاصة بكم. وأضاف “سوف نشتري طائرات روسية، بدلا من طائراتكم”.

ودعا محمد دول المنطقة إلى العمل كجبهة موحدة واتخاذ موقف صارم وأشار، إن أسيان، التي لديها سوق كبير للغاية، لا تريد الخوض في حروب تجارية، لكنها مستعدة للرد على جميع الخطوات السلبية التي يمكن تتخذ ضدها”.