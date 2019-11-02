ترامب: سنتحتفظ بالنفط السوري وسنقوم بتوزيعه!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة،نيته الاحتفاظ بالنفط الموجود في مناطق شرق الفرات شمال سوريا وتوزيعه.

وفي خطاب لترامب أمام أنصاره في ولاية “ميسيسيبي”، جنوبي الولايات المتحدة، جدد عدم نيته الانخراط في معارك على الحدود السورية التركية “ليس علينا الدفاع عن الحدود بين تركيا وسوريا، لقد كانوا يتقاتلون لآلاف السنوات، ولكن ما فعلناه نحن هو الاحتفاظ بالنفط”.

​وأضاف ترامب قائلا: “سنقوم بتوزيع النفط، وسنساعد الأكراد وأشخاصاً آخرين، كما سنساعد أنفسنا إذا كان ذلك مسموحا”.

وقال ترامب وسط هتافات الحضور “أمريكا تربح مرة أخرى وتحظى باحترام العالم مرة أخرى، وفي الوقت الذي نخلق فيه الوظائف ونقتل الإرهابيين، فقد أصبح الحزب الديمقراطي مجنونا تماما” بحسب صحيفة “غولدين ليدر”.