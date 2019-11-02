بعد صواريخ غزة… حماس تهدد وتتوعد “العدو الصهيوني”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، إن قصف واستهداف الاحتلال مواقع المقاومة، وأهلنا في غزة، يتحمل “العدو الصهيوني” تبعاته وتداعياته.

وذكر برهوم أن “استمرار مسلسل العدوان والإجرام الصهيوني بحق شعبنا ومقاومته الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء، سيتحمل الاحتلال تبعاته”. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني “دنيا الوطن”.

وأضاف في بيان “أن حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة، يعكس نوايا الاحتلال الصهيوني المسبقة بالتدمير والتخريب، وقتل الأبرياء”، مؤكداً أن تفجير الأوضاع مع المقاومة لن يرتد إلا في وجه “الاحتلال”.

وتابع المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم:

ننعى الشهيد أحمد الشحري، الذي ارتقى جراء هذا القصف الهمجي، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد المتحدث باسم حماس، أن “دماء أبناء شعبنا غالية لن يسمح أحد للعدو باستباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية، وهذه الجرائم لن تكسر صمود شعبنا، ولن تثنينا عن المضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة، دفاعاً عن شعبنا ومواجهة العدوان”.