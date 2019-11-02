قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه تهديدا خطيرا إلى أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن “ما يقارب نحو 8.5 ملايين شخص لقوا حتفهم نتيجة للتدخلات الأمريكية المباشرة أو غير المباشرة في الحروب خلال السنوات الأربعين الأخيرة”.

وأكد اللواء حسين سلامي، في تصريحات له، أن أمريكا أول من استخدم السلاح النووي، رغم إعلانها المتكرر برفض امتلاك أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن ما يثير السخرية أن أمريكا تتحدث عن الأمن العالمي في الوقت الذي تعتبر فيه من أكبر مصدري السلاح في العالم”، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وأوضح أن “إيران مستعدة للرد على أي عدو يتآمر ضدها، وأنها لديها العزيمة والقدرة على مواجهة أي عدو” مضيفا:”لدينا من الصواريخ أكثر مما نحتاج وقواتنا جاهزة لاستخدامها”.