قمة بين البرهان وسلفاكير وموسيفني لبحث اتفاقية السلام

قال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، إن قمة ثلاثية ستعقد قريباً، تجمع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني؛ للتشاور حول الترتيبات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية السلام في دولة الجنوب.

وتسلم البرهان اليوم السبت خلال استقباله وفدا من حكومة الجنوب، رسالة خطية من سلفاكير، تتعلق بملف السلام في دولة الجنوب، والتشاور بين قيادتي البلدين حول الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف في جنوب السودان، باعتبار أن السودان هو الضامن للاتفاقية.

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وبخصوص محادثات السلام السودانية، أوضح توت قلواك، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الوساطة الجنوبية أكملت استعداداتها للجولة الثانية من المحادثات، والتي من المقرر انطلاقها في 21 نوفمبر الجاري في مدينة جوبا.

وأوضح أن الوساطة ستواصل المفاوضات حسب ما اتفقت عليه مع اللجان الفنية لأطراف التفاوض السودانية، مشددا على أن القيادتين في السودان وجنوب السودان، اتفقتا على ضرورة إنهاء الحروب وتحقيق السلام والاستقرار الشامل في ربوعهما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)