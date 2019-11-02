تطورات في قضية مدرسة “بشير العبادي” وفتح بلاغ في مواجهة المدير

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
كشفت القيادية بلجنة المعلمين قمرية عمر عن تدوين بلاغ ضد مدير مدرسة بشير العبادي بأم درمان على خلفية رفضه تسليم رسوم قيد طلاب اتحاد المعلمين والتي تبلغ 450 جنيه لكل طالب.
وقالت قمرية لمصادر، إن مدير المدرسة رفض تسليم الأموال حتى بعد انتخاب جمعية عمومية جديدة تم بموجبها سحب الثقة من الاتحاد المهني للمعلمين.
ووصفت قمرية مقاومة الاتحادات والنقابات التابعة للنظام البائد بأنه صراع البقاء، وأرجعت دخول عدد منهم في مواجهات مع اللجان التمهيدية لإحساسهم بأن البساط قد سحب من تحت أقدامهم، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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