قيادي بالبحر الأحمر يبيع مواد تموينية خصصت لإعانة المواطنين

ألقت نيابة المال العام بولاية البحر الأحمر القبض على المدير التنفيذي لمحلية “هيا” أحمد جبارة بناءً على بلاغ رقم (52/2019). ووجهت النيابة تهماً تحت المواد (89/177(2)/79) ق.ج من قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، إضافة إلى المادة (32) من لائحة الشراء والتعاقد، والمادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
يذكر أن مواطنين من محلية “هيا” اتهموا المدير التنفيذي وموظفين بالمحلية بالتصرف في مواد تموينية وأسمنت وخيم قدمتها وزارة المالية بالولاية وبعض المنظمات المختصة للمحلية لإعانة المتضررين إلا أنهم تصرفوا فيها وقاموا ببيعها.
من جانبه تقدم محامي تم توكيله من قبل المواطنين بحسب صحيفة الجريدة، بطلب لرئيس النيابة العامة لإحالة البلاغ لنيابة المال العام والتي بدورها أمرت بالقبض على المدير التنفيذي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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