شاب يبتز فتاة مالياً مقابل عدم نشر صورها

التاريخ: 02-نوفمبر-2019 فى : حوادث أمهلت محكمة جدرائم المعلوماتية بالخرطوم فتاة مدة لاحضار محام يمثلها في الدعوى، وذلك على خلفية البلاغ الذي دونته ضد شاب قام بابتزازها مالياً بما يفوق الـ “100” ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها الشخصية. Advertisements وعليه وبحسب المجهر، حددت المحكمة جلسة لاحقة للسير في اجراءات القضية، وبحسب تفاصيل القضية فانه بموجب عريضة تقدمت بها الشاكية افادت في مضمونها بان شاباً قام بابتزازها بنشر صورها الشخصية واخذ منها اموالاً مقابل عدم نشرها، وتم القبض عليه وفي اعقاب التحريات أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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