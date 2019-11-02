“زيرو فساد” تكشف عن معلومات جديدة حول تلاعب البشير والجاز بعائدات البترول

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
كشفت منظومة “زيرو فساد” عن معلومات جديدة في مستندات البلاغ الذي تم تدوينه بالرقم 131 بتاريخ 24 يوليو الماضي بخصوص عائدات البترول ضد الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير وعوض الجاز وشركات بترول لم تسمها.
وأشارت زيرو فساد لتصديق النظام البائد بالمياه التي تستخدم في ضخ النفط بميناء بشائر لدولة الصين باعتبار أنها بترول، وقدرت المبالغ نتيجة هذا التلاعب بحوالي مليار و800 مليون دولار.
وكشفت زيرو فساد بحسب صحيفة الجريدة، عن مراجعتها لكل شركات البترول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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