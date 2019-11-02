مصرع (2) من المواطنين رمياً بالرصاص من قبل مسلحين في شمال دارفور

قُتل (2) من المواطنين برصاص مسلحين مجهونلين بمنطقة “جنجونا” ريفي الفاشر بولاية شمال دارفور.
وقال أحد ذوي القتيلين أحمد سليمان لمصادر، إن المواطن إبراهيم أحمدية وابنته تم الغدر بهما وقتلهما رمياً بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، وأوضح أن أهالي المنطقة هبوا في فزغ لتتبع أثر الجناة.
وفي موكب استنكاري تحرك مواطنون إلى مدينة الفاشر بجثماني الضحيتين ووصلوا منزل والي شمال دارفور المكلف ومنه إلى مشرحة مستشفى الفاشر التعليمي، منددين بالقتل المتكرر، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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