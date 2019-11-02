شاب يسجل اعترافاً قضائياً بقتل والده

التاريخ: 02-نوفمبر-2019 فى : حوادث دون شاب اعترافاً قضائيا بمحكمة الحاج يوسف بقتل والده.وبحسب تفاصيل قضية الاتهام فانه على إثر مشاجرة قام الابن بضرب والده بعكاز في اماكن متفرقة من جسده. Advertisements وبموجب اورنيك “8” جنائي تم نقله للمسشتفى لتلقي العلاج وتم القبض على المتهم ودون في مواجهته بلاغ تحت نص المادة “139” من القانون الجنائي, ولكن وبحسب المجهر، لفظ الاب انفاسه الاخيرة متأثراً بتلك الضربة، لينم تعديل البلاغ للمادة “130” القتل العمد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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