المحكمة تستمع لآخر شهود الدفاع في قضية البشير

تَنعقد اليوم “السبت” في الساعة العاشرة صباحاً، جلسة مُحاكمة الرئيس السابق عمر البشير أمام قاضي المحكمة المُكلّف د. الصادق عبد الرحمن الفكي، بمعهد العلوم القضائية للتدريب في الخرطوم.

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وتستمع المحكمة إلى آخر شهود الدفاع في القضية، الطاهر عبد القيوم المراجع القومي لجمهورية السودان، وكانت المحكمة قد أمرت بإلغاء القبض عليه في الجلسة السابقة، لرفضه المُثُول أم المحكمة للإدلاء بشهادته.

ويُواجه البشير بحسب صحيفة الصيحة، تُهماً في دعاوى جنائية تتعلّق بالفساد، والثراء الحرام، والتعامُل غير المشروع في النقد الأجنبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)