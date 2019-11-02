المطربةحرم النور: هيثم عباس (أخوي لزم)

الخليج 365 : مواصلة لتأكيد حضورها في ساحة تقديم الجديد، فرغت المطربة حرم النور من اغنية باسم “اخوي لزم” من كلمات والحان الفنان الشاب هيثم عباس. وبحسب آخر لحظة تحكي الاغنية عن مكانة الاخ في الاسرة وما يمثله لاخته من سند، وهي اغنية خفيفة على ايقاع السيرة.

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