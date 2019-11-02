الهلال: شكوى”إيزي” متكاملة الأركان والمستندات

الخليج 365 :

كشف نادي الهلال عن أنّ يترقّب حسم إجراءات الشكوى التي دفع بها طاعنًا في قانونية مشاركة لاعب هلال كادوقلي في المباراة التي جمعتها في المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز، مؤكّدًا أنّها صحيحة ومكتملة الأركان والمستندات.

وقال الموقع الرسمي للنادي اليوم”السبت” إنّ مشاركة النيجيري إيزي غير قانونية.

وأوضح النادي أنّه يترقّب اجتماع لجنة الاستئنافات المحدّد له الثلاثاء القادم لإصدار القرار النهائي، بعد أنّ تقديم الشكوى في الزمان المحدّد ودفع الرسوم.

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وقال مدير المكتب التنفيذي لنادي الهلال عز الدين الحاج إنّ الشكوى التي دفعوا بها ضد لاعب هلال كادوقلي صحيحة”100%”، ومتكاملة الأركان والمستندات، مشيرًا إلى أنّها قدّمت الزمن القانوني ودفعت رسومها.

وتابع” الهلال لم يفصح عن الشكوى إحتراما لمسار العدالة خاصة وأن هنالك إستئناف من نادي حيدوب متوقّع صدور قرار حوله في الاجتماع القادم للجنة الاستئنافات ويرتبط قرارها بشكوى الهلال حول نفس اللاعب”.

وكان الهلال قد خسر أمام هلال كادوقلي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت ضمن المرحلة الثالثة من منافسة الدوري الممتاز.