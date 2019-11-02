خبير إقتصادي: سعر الدولار سيصل إلى مئة جنيهاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رأى خبير اقتصادي ان سعر الدولار قفز الى اعلى سعراً مقابل الجنيه السوداني خلال شهر اكتوبر الماضي وتوقع الخبير في حديث له ان سعر الدولار سيصل الى مئة جنيها سودانياً خلال شهري نوفمبر وديسمبر مؤكداً ان سعر الدولار بنهاية العام سيصل الى سعر لا يصدق.

وأشار ذات الخبير الذي فضل حجب اسمه الى انه يعزي ارتفاع الدولار بسبب عدم اجراءات واضحة من حكومة حمدوك تجاه تجار الدولارالذين باتوا يتلاعبونفي الاسعار كيفما ارادوا.

وأشار ان عدم اتخادات اجراءات اقتصادية من قبل الحكومة تجاه الوضع الحالي ساهم بشكل كبير في ارتفاع سعر الدولار.

واوضح ذات الخبير بحسب الدار الى ان تجار السوق الاسود لا يجدون اي مراقبة من الحكومة، موضحاً ان سعر الدولار اليوم وصل الى 77 جنيها وهو قابل للارتفاع بداية من هذا الاسبوع، ولا يوجد مبرر لذلك، غير ان الحكومة السودانية ما زالت تتفرج على الوضع الاقتصادي المزري دون اتخاذ اي تدابير واجراءات صارمة.