منظمة“زيرو فساد” تكشف تفاصيل جديدة حول بترول السودان

الخليج 365 : كشفت منظومة “زيرو فساد” عن تفاصيل جديدة في بلاغ أموال البترول، وقال نادر العبيد رئيس منظومة زيرو فساد، في تصريحات صحفية محدودة، أظهرت معلومات مستندية جديدة أن عدداً من رموز النظام البائد كانت تصدق للصين بالمياه التي توصل النفط إلى الميناء بأنها بترول وتقبض الصين ثمنه، وبلغ سعر الماء حوالى مليار و(800) مليون دولار.

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