البنك المركزي يحظر (25) شركة واسم عمل

الخليج 365 : أصدر بنك السودان المركزي أمس منشوراً عممه على المصارف حظر بموجبه (25) شركة واسم عمل لتلاعبها في حصائل الصادر، بحسب صحيفة آخر لحظة.

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