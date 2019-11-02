جماهير الهلال تحتفل بذكري درع زايد المحمول جواً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تحتفل جماهير الهلال مساء اليوم وعبر مباراة السوكرتا بدرع زايد في المباراة الفاصلة على درع زايد الذي فاز به الهلال على المريخ بهدفين لهدف وكان الازرق قد حسم المباراة بهدف عكسي من اللاعب النعسان في الامارات.

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