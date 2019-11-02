لاعب أمريكي يرفض المشاركة باسم السودان

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الخليج 365 :
اعتذر أحد اللاعبين مزدوجي الجنسية، عن عدم تلبية دعوة منتخب السودان، لخوض مباراة أمام ساو تومي، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.
جرى الاتصال باللاعب عمار طيفور، الأمريكي الجنسية والسوداني الأصل، الذي يتواجد هذه الأيام بإيطاليا.
لكن اللاعب اعتذر عن عدم تلبية دعوة المنتخب، بسبب انتظامه في الدراسة الجامعية.
وسبق لعمار طيفور أن لعب لمنتخب الشباب السوداني، قبل سنتين، وخاض معه نهائيات إفريقيا بزامبيا 2017.
كما خاض مع الأولمبي السوداني هذا العام، كل تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020
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