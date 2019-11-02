عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 2 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

الجبهة الثورية: سنحمل السلاح حال تعيين الولاة قبل السلام

غندور: الحرية والتغيير لا تمثّل الشعب

مصرع2 من المواطنين رميًا بالرصاص من قبل مسلّحين بشمال دارفور

المحكمة تستمع لآخر شهود الدفاع في قضية البشير اليوم

الطويل: الدعم السريع عين ساهرة في تأمين الحدود

التيار

تنقلات واسعة في المواقع العليا بالسلطة القضائية

اجتماع مفصلي بين الدول الثّلاث بشأن سدّ النهضة بواشنطن

وراق: انتهاكات دارفور سببها الثقافة العنصرية التي عبأتها الأصولية

القضارف: اكتمال الترتيبات لافتتاح أسواق المحاصيل

وفد رفيع من جنوب السودان وصل الخرطوم بشأن السلام

الوطن

توقعات بإدانة الرئيس المخلوع في قضايا “الثراء الحرام”

“الثورية”: سنلجأ إلى “تقرير المصير” حال فشل مساعي السلام

وفد سوداني إلى واشنطن الثلاثاء للمشاركة باجتماع سد النهضة

“الدستورية” تدرس تسليم البشير وقيادات في حزبه للجنائية

النطق بالحكم في قضية الرئيس المخلوع خلال أسبوعين بعد سماع آخر شاهد

آخر لحظة

وضع نافع والجاز وهارون في حبس انفرادي

إعادة استجواب رموز النظام وإلغاء أوامر القبض بالطواريء

غندور: الشارع ليس ملكاً للحرية والتغيير

حمدوك إلى بروكسل الجمعة

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الانتباهة

11 ألف رسم مفروضة على المواطنين بالعاصمة

حركة”مناوي” تقدّم طلبًا لتسجيل حزب

واشنطن تبقي السودان في لائحة الإرهاب

تهريب”5″ آلاف جوال دقيق يوميًا من حصة الخرطوم

سرقة آلاف الدولارات من مكتب سلفاكير

وزير العدل يصرّ على تسليم المتورّطين في انتهاكاتٍ إنسانية لـ”الجنائية”

غندور: الشارع خرج ضد البشير لضيق العيش وغلاء الأسعار

السوداني

قوى الحرية: ترشيحات الولاة دعاية إعلامية للمرشحين

غندور يقترح منح منصب رئيس الجمهورية للجيش

اتهام سيّدة بالاحتيال على مستثمرين عرب

العدل تشدّد على تسليم المتورّطين في انتهاكاتٍ إنسانية لـ”الجنائية”

الجبهة الثورية: سنلجأ لتقرير المصير إذا لم نتوصّل لسلامٍ شامل

الصحّة تدوّن بلاغًا ضد مستشفى أجنبي يستقبل المرضى رغم إيقافه

مجلس الأمن يمدّد ولاية”يوناميد” بدارفور لعامٍ

اليوم التالي

مساعدات أمريكية للسودان بقيمة “102” مليون دولار

المهدي: انتصار الثورة لن يكتمل إلا بعودة كل المفصولين تعسفياً لوظائفهم

الجبهة الثورية: تقرير المصير سيتم في حالة واحدة

رئيسة القضاء تصدر قراراً بنقل “35” قاضياً

غندور: العقوبات الأمريكية مقصود بها السودان و ليس نظام البشير

الجريدة

نبيل أديب: سنشاهد الفيديوهات ونستمع لكل من لديه معلوماتٍ عن فضّ الاعتصام

زيرو فساد تكشف عن تلاعب البشير والجاز بعائدات البترول

تطورّات في قضية مدرسة بشير العبادي وفتح بلاغٍ في مواجهة المدير

صحة الخرطوم تؤكّد عدم تسجيل أيّ حالات إصابة جديدة بالوبائيات

تباين الآراء حول مستقبل تجمّع المهنيين

قيادي بالبحر الأحمر يبيع مواد تموينية خصصت لإعانة المواطنين