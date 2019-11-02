د.شداد يفتح الباب أمام إعتذار اللاعبين والمريخ أكثر المتضررين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

منح كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني الحرية للاعبين الذين انتهت فترة قيدهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي للمشاركة مع أنديتهم او الاعتذار ونبه إلى أن اللاعبين غير مجبرين على المشاركة غير أنهم لن يتمكنوا من الانتقال لأي ناد إلا بعد فتح باب الانتقالات ديسمبر القادم.

وافادت المتابعات أن عددا من اللاعبين سيقدمون اعتذارات لأنديتهم وفي مقدمتهم نجوم المريخ لجهة أنهم لا يثقون في قدرة مجلس الإدارة على الالتزام بمنحهم مرتبات مضاعفة قياسا بالإمكانات المادية المتواضعة للمجلس.

وكان شداد قد سعى لقطع الطريق أمام الأندية التي ربما ترغب في تقديم شكاوي حال خسرت مباريات يشرك فيها منافسوها لاعبين انتهت فترات قيدهم.

وذكر شداد أن أي شكوى ستقدم سيكون مصيرها الرفض. وهو ما فسره كثيرون بأنه تهديد مبطن للأندية.