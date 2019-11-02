تهريب”5″آلاف جوال دقيق يومياً من حصة الخرطوم

الخليج 365 :

كشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” عن تهريب أكثر من”5″ آلاف جوال دقيق يوميًا من حصة ولاية الخرطوم.

وأكّدت الصحيفة بحسب مصادرها أنّ عملية التهريب تتمّ خلال عملية خروج الدقيق من الوكيل وحتى وصوله للمخابز.

وقالت إنّ الدقيق يخرج من المطاحن للمخابز برقمٍ محدّد، ويصل للمخابز رقم أقل من الذي خرج.

وكشفت الصحيفة عن الدفع بمقترحاتٍ للجنة الاقتصادية بالولاية لضبط عملية تهريب دقيق المخابز منها إقالة الوكلاء الفرعيين لتوزيع الدقيق، وأنّ يكون التوزيع حصريًا على ثلاثة وكلاء فقط”الخرطوم وبحري وأم درمان”، ومقترح آخر بوضع اسم أيّ ولاية على جوالات الدقيق.