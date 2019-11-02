اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ترامب يجدد الحظر على السودان عاماً إضافياً

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جدد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ للأمن القومي الخاصة بالسودان، يوم (الخميس) مستشهدا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بوش 2006 بفرض عقوبات على الأفراد الذين يؤججون الصراع في دارفور.
وعزا الرئيس الأمريكي القرار المتوقع صدوره رسمياً في الجريدة الرسمية، “للإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، والتي لا تزال تُشكِّل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
وأشار القرار إلى أنّه بالرغم من التطوُّرات الإيجابية الأخيرة، فقد استمرّت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات (حكومة السودان)، ما أدى إلى استمرار إعلان (حالة الطوارئ الوطنية) استناداً للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر عام 1997؛ وتوسيع حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي الصادر في أكتوبر 2006 وفي يناير ويوليو 2017م، وأضاف ترامب: “قرّرت أنه من الضروري الاستمرار في حالة الطوارئ الوطنية المُعلن عنها في ما يتعلّق بالسودان”.

المادة السابقة«ستموت في العشرين» يفوز بجائزة النقاد الدوليين «فيبرسي» بمهرجان قرطاج السينمائي
المقالة القادمةتهريب”5″آلاف جوال دقيق يومياً من حصة الخرطوم
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يجدد الحظر على السودان عاماً إضافياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا