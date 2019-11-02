ترامب يجدد الحظر على السودان عاماً إضافياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جدد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ للأمن القومي الخاصة بالسودان، يوم (الخميس) مستشهدا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بوش 2006 بفرض عقوبات على الأفراد الذين يؤججون الصراع في دارفور.

وعزا الرئيس الأمريكي القرار المتوقع صدوره رسمياً في الجريدة الرسمية، “للإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، والتي لا تزال تُشكِّل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وأشار القرار إلى أنّه بالرغم من التطوُّرات الإيجابية الأخيرة، فقد استمرّت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات (حكومة السودان)، ما أدى إلى استمرار إعلان (حالة الطوارئ الوطنية) استناداً للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر عام 1997؛ وتوسيع حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي الصادر في أكتوبر 2006 وفي يناير ويوليو 2017م، وأضاف ترامب: “قرّرت أنه من الضروري الاستمرار في حالة الطوارئ الوطنية المُعلن عنها في ما يتعلّق بالسودان”.