صحة الخرطوم: الولاية لم تُسجِّل أي إصابة جديدة بالوبائيات

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بأي وباء مؤخراً، وأعلنت عن انطلاق حملة لمكافحة نواقل الأمراض بداية الأسبوع الحالي.
وقال المدير العام لصحة الخرطوم د. أسامة عبد الرحيم بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الأوضاع الصحية بالولاية مستقرة، مؤكداً سعيهم لتقديم خدمات تليق بكرامة المواطنين، ودعا الدولة لزيادة ميزانية الصحة حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها كاملاً تجاه المجتمع والمواطنين.
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالخرطوم محمد المهدي عبد الوهاب، إن العمل بمستشفى الخرطوم شارف على الانتهاء، مبيناً أنهُ سيتم افتتاح قسم جديد بالمستشفى “قسم الصحة النفسية” لعلاج إدمان المراهقين وكبار السن قريباً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الخرطوم: الولاية لم تُسجِّل أي إصابة جديدة بالوبائيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.