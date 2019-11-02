صحة الخرطوم: الولاية لم تُسجِّل أي إصابة جديدة بالوبائيات

أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بأي وباء مؤخراً، وأعلنت عن انطلاق حملة لمكافحة نواقل الأمراض بداية الأسبوع الحالي.

وقال المدير العام لصحة الخرطوم د. أسامة عبد الرحيم بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الأوضاع الصحية بالولاية مستقرة، مؤكداً سعيهم لتقديم خدمات تليق بكرامة المواطنين، ودعا الدولة لزيادة ميزانية الصحة حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها كاملاً تجاه المجتمع والمواطنين.

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من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالخرطوم محمد المهدي عبد الوهاب، إن العمل بمستشفى الخرطوم شارف على الانتهاء، مبيناً أنهُ سيتم افتتاح قسم جديد بالمستشفى “قسم الصحة النفسية” لعلاج إدمان المراهقين وكبار السن قريباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)