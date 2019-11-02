سياسيون وأمنيون يشدّدون على مواصلة الحوار مع واشنطن

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
شدّد سياسيون وأمنيون على أهمية مواصلة الحوار مع واشنطن لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، ونوّهوا إلى أن إصدار أمريكا لقرار حول الملف لن يكون سريعاً وسيحتاج إلى وقت.
وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق بحسب صحيفة الصيحة، إن أجواء السلام التي تشهدها البلاد من شأنها أن تُسهم إيجاباً في دفع عملية الحوار مع واشنطن، وأشار إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بصورة جدية على ملف حرية الأديان، واحترام حقوق الإنسان، وإيصال المساعدات الإنسانية، ونوّه إلى أن الالتزام بتلك الملفات سيُعزّز جدّيتها في إزالة اسم البلاد من قائمة الإرهاب.
من جانبه، قال الخبير الإستراتيجي الفريق حنفي عبد الله، إن الحوار مع واشنطن أصبح ميسوراً أكثر من ذي قبل في ظل الحِراك والتطورات التي شهدتها البلاد مؤخراً وانتقالها لمرحلة جديدة بدعم من المجتمع الدولي والإقليمي، مشيراً إلى أن إشراك غير المسلمين في السُلطة يؤكد احترام البلاد لحرية الأديان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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