ضبط ذهب وعملات أجنبية مهربة عبر مطار الخرطوم

التاريخ: 02-نوفمبر-2019
أحبطت سلطات أمن الطيران بمطار الخرطوم الدولي، عملية تهريب كمية كبيرة من الذهب والعملات الأجنبية كانت في طريقها إلى إحدى الدول.
وقال تعميم صادر عن المركز الإعلامي لشركة مطارات السودان القابضة أمس إن سلطات أمن الطيران قد ضبطت ذهب مهرب داخل هاتف جوال عبر تقنيتها الحديثة وفطنة منسوبي أمن الطيران، موضحاً السلطات أحبطت محاولة تهريب (5) آلاف دولار خبأها مسافر في حقيبة يدوية بطريقة غير مألوفة.
وأشار التعميم بحسب المجهر، إلى أن السلطات اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
وأكد على أن الأنظمة الحديثة التي تعمل بمطار الخرطوم والقوة البشرية العاملة على تشغيلها، تحول دون تهريب الممنوعات وثروات البلاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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