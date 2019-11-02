اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتقصى في بيوت آمنة للأطفال

وقفت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على سير العمل في الدور الإيوائية بولاية الخرطوم، للبحث عن بيوت آمنة للأطفال حماية من تجارة البشر، وأكدت اللجنة أن التزامها بحماية الأطفال ضحايا هذه الجريمة يأتي نتيجة لمصادقة السودان على كل المواثيق الدولية.

وأكدت ممثلة المجلس القومي لرعاية الطفولة، د. أميرة أزهري بحسب صحيفة السوداني، حرصهم على حماية حقوق الأطفال وتقديم الخدمات لهم ووضع خطة مشتركة لضمان رعايتهم إلى أن توفق أوضاعهم، وذكرت اتفاق اللجنة على خطتين قصيرة المدى وطويلة المدى لتوفير الاحتياجات والالتزامات.

Advertisements

وقالت إن السودان هو محطة للعديد من الانتهاكات مثل تجنيد الأطفال والتسول المنظم، ودعت إلى تمكينهم اقتصادياً وتمليكهم مشروعات بالشراكة مع البنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية، وأوضحت أن الاحتياجات سيتم توزيعها على الشركاء بعد الاتفاق عليها، وتحدثت عن الاحتياجات التفصيلية لهؤلاء الأطفال وأهمها الدعم النفسي والاجتماعي، وأبانت أنهم بصدد توقيع مذكرة تفاهم أواتفاقية حتى لا تحدث تقاطعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)