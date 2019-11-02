قضم أصبع سائق ركشة

التاريخ: 02-نوفمبر-2019 فى : حوادث تعرض سائق ركشة الشاب هايلو ابن منطقة الديوم ببحري لموقف عصيب وذلك على اثر دخوله في مشاجرة مع صاحب عربة الذي قام بعض الشاب هايلو في اصبعه ليتم اسعافه الى حوادث بحري لتحرى له الاسعافات اللازمة بخياطة الاصبع واعطيه بعض المسكنات . Advertisements وبحسب الدار، وبعد خروجه من المستشفى فاجأ الشاب هايلو الجميع بالعفو عن المتهم الذي قام بقضم اصبعه مما يدل على اصالة هايلو الذي رفض التعويض المادي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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