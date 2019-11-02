الأسر والعائلات تحتل مكاتب التقديم لـ(اللوتري)!!

تَدافَعت أعدادٌ كبيرةٌ من الشباب والشابات داخل مكاتب تقديم خدمات اللوتري، حيث تكدّست مكاتب تقديم الخدمات بالخرطوم وأم درمان بصورةٍ كبيرةٍ ما جعلهم يصطفون لانتظار دورهم في التسجيل.
فيما أكد المُوظّفون العاملون بتلك المكاتب بأنّهم يَعملون صباحاً ومساءً بِسَبب الإقبال الكَبير للتّسجيل من الأُسر والشّباب، وأكّدوا أنّ الغالبية العُظمى من المُقدِّمين لقُرعة الحَظ هم مِنَ الأُسر والعوائل، ثُمّ يليهم الشباب بأعمارٍ مُتفاوتةٍ.
من جانبهم، أوضح عَددٌ من الأشخاص بحسب صحيفة السوداني، بأنّهم ظلوا ولسنواتٍ يُجرِّبون حَظّهم في القُرعة ولم ينتابهم اليأس حتى يُحقِّقوا حُلُمهم في الاستقرار لذا يكرِّرون التقديم، مُشيرين إلى أنهم حَملة شهادات جامعية وما فوقها، إلا أنّ فُرصهم في العَمل ضَيِّقة، فيما أكّد آخـرون أنّهم يعملون في وظائف، إلا أنّ رواتبهم لا تفي بتحقيق طُمُوحهم بالاستقرار وتكوين أسرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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