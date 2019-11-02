أيقونة الثورة (آلاء المبارك) تتعرض للانتقادات!!

طَالَت سِهَام الانتقادات ما أطلق عليها أيقونة الثورة (آلاء المبارك)، وذلك عقب ظُهُورها ومُشاركتها مُمثلاً لشباب الثورة أمام جلسة نقاشٍ مفتوحةٍ لمجلس الأمن الدولي حول التّعامُل مع قضايا حُقُوق المرأة وأجندة المرأة والسَّلام والأمن.
مُلخّص الانتقادات أنّ (آلاء) غير مُؤهّلة وليست لها خبرات بأن تُتاح لها مثل هذه الفرصة، فقط الظُّروف هي من خدمتها لذلك الظهور، فيما دافع بعضهم عنها ووصفوها بالكنداكة المُؤهّلة لهذا الظهور والتمثيل نسبةً لنضالها وشجاعتها ووقوفها ضد النظام حتى إطاحته.
الجدير بالذكر أنّ آلاء المُبارك ظهرت في 6 أبريل وهي تقف من فوق السّيّارة مُرتديةً الثوب الأبيض وهي تُرَدِّد شعارات التّغيير الرافض للسِّياسات التي اتّخذتها حُكومة النّظام البَائد، فوجدت تلك اللفتة اهتمام الجميع والالتفاف من حولها وإطلاق لَقَب أيقونة الثورة عليها بعد أن تَصَدّرت صُورها القنوات والصحف العالمية والمحلية، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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