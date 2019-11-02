الشرطة تكمل تحرياتها في مقتل زوجة على يد طليقها

تفيد متابعات لحادثة مقتل احد الازواج لكليقته سلمى أحمد بثلاث طعنات على يد طليقها لتجرى محاولات لاسعافها الا انها توفيت الى رحمة مولاها لتقوم شرطة الجزيرة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحويل جثة الزوجة لمعرفة اسباب الوفاة والقبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانوني الجنائي.

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وبحسب الدار ومن خلال التحريات اتضح بان الزوجة القتيلة ام لطفلين وان الزوج المتهم كان قد رمى عليها يمين الطلاق الا انه حاول ارجاعها الى عصمته ولكنها رفضت العودة مما ادى الى قيام المتهم بترصدها وقتلها وأثناء سيرها بالشارع العام ليدون المتهم اعترافات كاملةبارتكابه للجريمة تمهيداً لتحويل البلاغ الى المحكمة معضداً بادلة الاتهام.

الخرطوم: (كو نيوز)