حماية المستهلك: قطاع الدواء تُديره “مافيا”

كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، عن وجود “مافيا” تُدير قطاع الدواء بالبلاد وتتسبب في تجدد أزمة الدواء بين الحين والآخر.

وأكد أمين عام الجمعية د.ياسر ميرغني لمصادر، أن مافيا الدواء هي التي تُحرك وزارة الصحة الاتحادية وتتحكم في قراراتها بشأن القطاع.

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ونوه ميرغني إلى أنه ليس كل وكلاء الدواء يُصنفون كـ”مافيا”، ولكنّ الإنسانيين منهم صوتهم خافت والصوت العالي بحسب ميرغني هو صوت العصابات المتحكمة في الأدوية، وتابع: “سيظل المستهلك يعاني في شأن الدواء ما لم نشعر بهيبة الحكومة في قطاع الدواء”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)