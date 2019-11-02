وزير المالية: أصدقاء السودان سيمولون ميزانية “2020”

الخليج 365 :

كشف إبراهيم البدوي، وزير المالية، عن التوافق مع المجتمع الدولي على خارطة طريق تبدأ ببرنامج لإعادة تأهيل اقتصاد البلاد تقضي بتقديم دعم مالي للسودان من دون دفع متأخرات الديون الخارجية. وأعلن الوزير في تصريحات صحفية عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية بعد حضور اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين عن جهود لمعالجة ديون السودان الخارجية قبل نهاية العام المقبل، وقال إن الكرة الآن في ملعبنا لإدارة حوار مع المجتمع الدولي، ونوه إلى وجود اجتماعات بشأن استرداد الأموال المنهوبة في الخارج والتي سيرفع تقريرا مفصلا عنها للنائب العام خلال الفترة المقبلة.

وقال البدوي إن ديون السودان الخارجية تبلغ أكثر من (50) مليار دولار، وأشار إلى اتفاق مع أصدقاء السودان على تمويل موازنة 2020 عبر عشرين مشروعا تم التوافق عليها، وأكد على حاجة بلاده لمساعدة أصدقاء السودان في فك اختناقات الحالة المعيشية للمواطن السوداني عبر مساعدته في موازنة العام المقبل.

وكشف البدوي عن اجتماع لأصدقاء السودان في ديسمبر المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم على أن يعقد اجتماع آخر للمانحين في أبريل.