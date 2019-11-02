رد ناري من أمير قطر على إغلاق قناة “الجزيرة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، التصريحات التي أدلى بها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، على قناة “الجزيرة” القطرية، في الذكرى السنوية الـ23 لانطلاق القناة.

مقطع الفيديو المتداول لأمير قطر من مقابلة مع قناة CBS وقال فيها: “سيادتنا خط أحمر ولا نقبل في أن يتدخل أحد في سيادتنا، عندما تقول لي أغلق قناة كالجزيرة فإن التاريخ سيسجل خلال الخمسين أو الستين أو السبعين عاما المقبلة كيف غيرت مفهوم حرية التعبير في المنطقة، كلا لن نغلق قناة الجزيرة”.

​وعلقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، في تغريدة على صفحتها عبر “تويتر” قائلة: “كل عام والجزيرة ومؤسسيها والعاملين فيها بخير وصحة وسلامة .. كل عام وأنت منبر الشعوب الحرة وصوت الحق .. الجزيرة 23.. ثقة تجدد العهد.. الجزيرة باقية وتتمدد”.

​يذكر أن إغلاق قناة الجزيرة، هو أحد المطالب الـ13 التي قدمتها دول المقاطعة المتمثلة بكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وتطلق عليهم الدوحة اسم “دول الحصار”، في يونيو/ حزيران 2017.