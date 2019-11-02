“خسائر خيالية”.. بوتين يكشف عن سبب يهدد الاقتصاد الروسي!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن مشكلة تحضير الكوادر المؤهلة مشكلة حادة بالنسبة لروسيا، مشيرا أنه في حال عدم اتخاذ تدابير، سيبلغ النقص حوالي 3 ملايين شخص حتى نهاية عام 2030.

وقال فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مشاركي البطولة الوطنية “وورلد سكيلز هاي تيك 2019”: “مشكلة تحضير الكوادر ونقص الكوادر المؤهلة موجودة ليس فقط في روسيا، بل وفي سوق العمل العالمي أيضاً”.

وأضاف بوتين “أن دول كبيرة تعاني من نفس المشكلة، بما فيها أصحاب الاقتصادات القوية في أوروبا – جيراننا وشركاؤنا الأساسيون، نحن نعلم بوجود هذه المشاكل لدينا أيضا، لكن بالنسبة لروسيا هذه المشكلة حادة للغاية، لها طابع حاد”.

وأوضح الزعيم الروسي “إذا لم نتخذ جهوداً نشيطة من أجل حل هذه المشاكل، فوفقا لمصادر أجنبية موثوقة، سيبلغ نقص الكوادر المؤهلة لدينا حوالي 3 ملايين شخص حتى نهاية عام “2030.

وأشار بوتين إلى أن “ذلك قد يؤدي إلى خسائر في الاقتصاد الروسي ستبلغ مئات مليارات الدولارات من الأرباح المفقودة”.

وذكر بوتين أن ذلك “أقل مما يتوقعوه لألمانيا أو بريطانيا، لكن هذا كثير أيضا بالنسبة لروسيا”.

سبوتنيك