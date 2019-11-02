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الجيش المالي يعلن مقتل 15 جنديا بهجوم إرهابي شمال البلاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الجيش المالي، اليوم الجمعة، في بيان مقتضب، مقتل 15 جنديا ماليا وإصابة آخرين في هجوم إرهابي شمال البلاد.
أوضح البيان أن الهجوم استهدف “موقعا عسكريا في بلدة انديليمان بشمال البلاد”، وأضاف أن “هذه الحصيلة غير نهائية” وأنه تم إرسال تعزيزات إلى مكان الاستهداف لمعاينة الأضرار والخسائر.
ويأتي هذا الهجوم بعد شهر من مصرع 40 جنديا في هجومين متزامنين أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وتعاني مالي منذ 7 سنوات من انتشار العنف المسلح في شمال ووسط البلاد، بعد أن وقع شمال مالي في أيدي الجماعات المسلحة في آذار/ مارس عام 2012، وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في كانون الثاني/ يناير 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق بأكملها شمال ووسط مالي لا زالت خارجة عن السيطرة.

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