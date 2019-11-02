إصابة ثلاثة فلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة جراء سلسلة الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم السبت على عدد من الأهداف في قطاع غزة.

القدس – سبوتنيك. وأفاد بيان للوزارة بقطاع غزة عن وصول ثلاث إصابات بين المواطنين، إلى مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس جنوب القطاع، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف بعدة صواريخ، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في المحافظة، لافتة إلى أن حالتهم وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني”، بأن القصف الإسرائيلي بمحافظة خانيونس، أسفر عن ثلاثة إصابات، وصفت بالحرجة”.

من جانبه، قال بيان للجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنه جرى إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، تزامنا مع غارات الجيش.