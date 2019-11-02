هجوم “غير مسبوق” من تركيا على “دول حصار قطر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن “نفاق بعض الدول للإرهاب” يشبه ما وصفه بـ “الحصار الجائر” الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.

وقال أوقطاي، في تصريح أدلى به أمس الجمعة، خلال منتدى الأعمال التركي القطري في أنقرة، بحضور رئيس وزراء قطر، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني: “يجب أن يعلم هؤلاء الذين يحاولون الإساءة لتاريخنا وموقفنا حيال الإرهاب في أروقة برلماناتهم أننا لن نعير اهتماما للتهديدات ولن نتراجع عن طريقنا”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف أوقطاي: “المرحلة الراهنة كشفت نفاق العديد من الدول للإرهاب. وهذا النهج شبيه بالحصار الجائر والعقوبات التي فرضها الرباعي العربي على قطر”.

​ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تواجه فيه تركيا انتقادات كثيرة بسبب عمليتها العسكرية “نبع السلام”، التي أطلقتها في شمال شرق سوريا يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول ضد عناصر “وحدات حماية الشعب” الكردية المصنفة إرهابية من قبل أنقرة، وحليفة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم “داعش”.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار السنتين الماضيتين في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج، اندلع على خلفية بدء كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو من العام 2017، إجراءات مقاطعة قطر، التي اتهمتها الدول الـ4 بدعم الإرهاب، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الطرفين.