“الصحة” تدون بلاغاً ضد مستشفى أجنبي يستقبل المرضى رغم إيقافه

دونت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بلاغاً لدى نيابة حماية المستهلك في مواجهة مستشفى أجنبي بأم درمان، لعدم التزامها بتنفيذ قرار إدارة المؤسسات العلاجية بالوزارة والذي قرر إيقاف المستشفى عن العمل وسحب ترخيصه بصورة نهائية، إلا أن المستشفى خالفت الأوامر وظلت تستقبل المرضى.

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وأكد مدير المؤسسات العلاجية د.محمد عباس فوراوي بحسب صحيفة السوداني، أن المخالفات تكررت من المستشفى واستنفدت فرصها من إنذار وغرامة وإغلاق مؤقت، وأضاف: “لذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها”، منوهاً إلى أنها أصبحت عاجزة عن تقديم خدمة طبية آمنة للمرضى مع العلم أنها استثمار أجنبي ينبغي أن تتوافر فيه المعايير العالمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)