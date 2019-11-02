حرم النور.. هيثم عباس (أخوي لزم)

مواصلة لتأكيد حضورها في ساحة تقديم الجديد، فرغت المطربة حرم النور من اغنية باسم “اخوي لزم” من كلمات والحان الفنان الشاب هيثمعباس. Advertisements وبحسب آخر لحظة تحكي الاغنية عن مكانة الاخ في الاسرة وما يمثله لاخته من سند، وهي اغنية خفيفة على ايقاع السيرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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