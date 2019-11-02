جنوب كردفان: لا بديل للسلام إلا السلام

التاريخ: 02-نوفمبر-2019 فى : أخبار التقى والي جنوب كردفان المكلف اللواء الركن رشاد عبد الحميد بوفد تحالف وكوادر شباب جنوب كردفان القادم من الخرطوم برئاسة محمد الجيلي حمدان رئيس التحالف. Advertisements وقال حمدان في تصريح صحفي بحسب آخر لحظة، ان الزيارة جاءت بهدف تنوير حكومة الولاية بملامح خطتهم الرامية الى تعزيز التواصل بين أبناء المنطقة وخلق اجواء مناسبة لاستقبال السلام. وأضاف ان حكومة البلاد اولت السلام اهتماماً كبيراً باعتباره الهم الشاغل لاهل السودان، وقال انه لا بديل للسلام إلا السلام. الخرطوم: (كو نيوز) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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