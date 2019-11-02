العدل تشدد على تسليم المتورطين في انتهاكات إنسانية للجنائية

التاريخ: 02-نوفمبر-2019 فى : أخبار كشفت وزارة العدل عن تشديدها على ضرورة تسليم جميع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان للمحكمة الجنائية الدولية. وقال رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان جامع إنّهم تلقوا تأكّيدات من وزير العدل نصر الدين عبد الباري بتسليم المتورّطين في الانتهاكات الإنسانية للمحكمة الجنائية. Advertisements وأوضح جامع في تصريحٍ خاص بحسب آخر لحظة، أن العريضة التي دفعت بها منظمته للمحكمة الدستورية وجدت إعجابًا من قبل وزير العدل. وأضاف “دفعنا بعريضةٍ للمحكمة الدستورية استهدفنا من خلالها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية لجهة أنّهم قاموا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365 اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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